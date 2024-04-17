وفد عراقي في سوريا لـ"ردم" ثغرات المخدرات والإرهاب الحدودية

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "الوطن" السورية، يوم الأربعاء، بأن وفداً أمنياً عراقياً وصل إلى العاصمة دمشق لحضور اجتماع اللجنة القضائية المشتركة العراقية السورية الإيرانية، مشيرة إلى أن معالجة الثغرات الحدودية ومكافحة تسلل الإرهابيين ومهربيّ المخدرات تتصدر أجندة الاجتماع.

وذكرت الصحيفة أن أعمال اجتماع اللجنة القضائية المشتركة انطلقت اليوم وتستمر ليومين، للتباحث في مجالات التعاون المشترك فيما يخص ملف مكافحة الإرهاب وتوثيق جرائم تنظيم داعش وملاحقتهم قضائياً في البلدان الثلاثة، إضافة إلى البحث في ملفات الاعتداءات الإرهابية المرتكبة بحق البلدان الثلاثة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية سورية قولها، إن الاجتماع يشكل خطوة "كبيرة ومهمة" في إطار التعاون القضائي بين البلدان لاسيما ما يخص مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أنه سيتم خلال اجتماعات اللجنة التشاور في إطار التوصل إلى صيغة نهائية لمذكرة تفاهم قضائية مشتركة للتنسيق بين العراق وسوريا وإيران، والتي من المقرر التوقيع عليها خلال الاجتماعات المقبلة للجنة والمقررة في تموز/ يوليو المقبل في العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب المصادر فإنه بموجب هذه الوثيقة سيتم افتتاح مكاتب توثيق خاصة لمتابعة الجرائم الإرهابية المرتكبة وإصدار مذكرات ادعاء بحق مرتكبي هذه الجرائم، إضافة لملاحقة مرتكبي الاعتداءات الإرهابية على البلدان الثلاثة بما فيها العدوان الإسرائيلي الأخير على القنصلية الإيرانية في دمشق.

كما يتضمن متابعة الإجراءات القضائية والقانونية الممكنة لملاحقة ومعاقبة المنفذين والمتورطين في مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، مطلع العام 2020.

وكشفت المصادر أن هذه الملفات ستتم متابعتها في المحاكم الدولية المختصة حيث سيسمح هذا التنسيق بالتحرك دولياً ضد مرتكبي الجرائم والاعتداءات الإرهابية.

وأشارت إلى أنه، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مكافحة الإرهاب ستشمل اجتماعات اللجنة تبادل الخبرات في مجال التعاون بملفات الجريمة وتجارة المخدرات، وتحديد المحاكم المتخصصة بنظر الدعاوى لمواطني البلدان الثلاثة.

وفي وقت سابق أمس، كشف القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق في دمشق ياسين شريف الحجيمي في تصريح لـ"الوطن" عن وصول وفد قضائي عالي المستوى من مجلس القضاء الأعلى في جمهورية العراق إلى دمشق، برئاسة القاضي ليث جبر حمزة رئيس هيئة الإشراف القضائي- عضو مجلس القضاء الأعلى، وذلك للمشاركة في اجتماعات اللجنة القضائية المشتركة التي تضم العراق وسوريا وإيران.

وبيّن الحجيمي أن الوفد يضم أيضاً عدداً من القضاة وأعضاء الادعاء العام في المحاكم العراقية، لافتاً إلى أن اللجنة كانت انبثقت أعمالها عام 2021 بناء على مذكرة عمل بين مجلس القضاء في جمهورية العراق والسلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعقدت أول اجتماعاتها في بغداد في حين عقدت ثاني اجتماعاتها العام الماضي في طهران.

وبين الحجيمي أن وزارة العدل السورية كانت تقدمت بطلب للانضمام إلى اللجنة الأنفة الذكر، وسوف تستضيف الاجتماع الثالث في دمشق يومي 17 و18 من الشهر الجاري، بحضور الوفد العراقي ومشاركة وفد قضائي من السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية كاظم غريب أبادي.