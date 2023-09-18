وفد رفيع من السوداني إلى أربيل لمتابعة تنفيذ الاتفاق الامني بين العراق وايران

شفق نيوز/ توجه وفد رفيع من الحكومة الاتحادية، يوم الاثنين، الى مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان لمتابعة تنفيذ الاتفاق الامني بين العراق وايران.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، توجه مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي إلى اربيل على رأس وفد أمني رفيع لمتابعة تنفيذ الاتفاق الامني بين العراق وايران".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قد قال في 28 الشهر الماضي إن اتفاقا قد أبرم بين إيران والعراق "تعهّدت بموجبه الحكومة العراقية بالقيام بنزع أسلحة المجموعات الإرهابية المسلحة الانفصالية على التراب العراقي وإقليم كوردستان"، في إشارة إلى المعارضة الكردية الإيرانية المسلحة الموجودة هناك.

وأضاف كنعاني أن العراق أيضاً "تعهّد بإخلاء المقرات العسكرية التي يستخدمونها ونقلهم إلى معسكرات قد حددتها الحكومة العراقية".