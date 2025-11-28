وفد بغداد يتوجه إلى كوردستان للتحقيق في استهداف كورمور

شفق نيوز- بغداد

توجه وفد أمني رفيع، صباح اليوم الجمعة، إلى إقليم كوردستان للتحقيق في استهداف حقل كورمور الغازي.

يذكر أن مصدراً رفيعاً قد قال لوكالة شفق نيوز، يوم أمس الخميس، إن وفداً أمنياً رفيعا يزور محافظة السليمانية اليوم الجمعة، يضم وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، ورئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري، ووزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، ضمن إطار تعزيز التنسيق الأمني بين الحكومتين الاتحادية والإقليم.

و تعرض حقل غاز كورمور في قضاء جمجمال، مساء أول أمس الأربعاء، لهجوم "بطائرات مسيرة" أدى إلى اندلاع حريق في أحد الحقول، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما تكبد الحقل أضرارًا مادية، وفقا لمصادر امنية.

وأسفر الحادث عن توقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء، بحسب وزارتي الموارد الطبيعية والكهرباء في إقليم كوردستان.

ويأتي الهجوم بعد أيام من اقتراب طائرات مسيرة مجهولة من المنطقة، ما أثار حالة إنذار داخل الحقل، فيما تتواجد الفرق الفنية والتحقيقية حالياً لمتابعة الوضع وإعادته إلى طبيعته.

وقرر رئيس مجلس الوزراء (المنتهية ولايته)، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، أمس الخميس، تشكيل لجنة تحقيقية عليا بشأن الهجوم الذي استهدف حقل غاز كورمور في محافظة السليمانية وادى الى تراجع كبير في إمداد الطاقة الكهربائية بإقليم كوردستان.