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وفد امني وعسكري رفيع يصل الى داقوق لـ"تعزيز الامن"

Category: أمـن

Date: 2021-02-15T07:46:03+0000
وفد امني وعسكري رفيع يصل الى داقوق لـ"تعزيز الامن"

شفق نيوز/ أفادت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، بأن الوزير عثمان الغانمي وصل الى قضاء داقوق بمحافظة كركوك على رأس وفد امني وعسكري رفيع .

وقالت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن وزير الداخلية عثمان الغانمي والفريق الركن عبد الامير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة ووفد رفيع المستوى وصلوا، صباح اليوم، الى مقر اللواء العشرين في الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية في قضاء داقوق بمحافظة كركوك.

وأشار المصدر الى أن الزيارة تأتي للإطلاع على الأوضاع الأمنية هناك وللوقوف عن كثب على سير الخطط والإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن والاستقرار.

ويشهد قضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك، "عمليات تعريب وتغيير ديموغرافي"، بحسب ما أفاد به مسؤولون

ومزارعون كورد الذين اعلنوا عن رفعهم دعاوى قضائية ضد ادارة المحافظة لاستعادة اراضيهم "المسلوبة" بعد عام 2017.

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