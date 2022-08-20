وفد امني وعسكري برئاسة الغانمي يصل كوردستان

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في وزارة البيشمركة، اليوم السبت، بوصول وفد أمني وعسكري من الحكومة الاتحادية الى اقليم كوردستان .

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد يضم وزير الداخلية عثمان الغانمي، ونائب قائد العمليات المشتركة عبد الامير الشمري، وعددا من القيادات الامنية والعسكرية ".

واضاف ان "الزيارة تأتي لتفقد الوفد المناطق المتاخمة للحدود السورية والتي تديرها حكومة الإقليم".

وتابع ان " الوفد سيلتقي بالقيادات الامنية والعسكرية في اقليم كوردستان للتباحث حول ملف تأمين الحدود".

وكان الوفد الذي يضم الغانمي والشمري وقائد قوات الحدود وقيادات امنية قد وصل، في وقت سابق اليوم، إلى قيادة حدود المنطقة السادسة غرب سنجار، للاطلاع على تأمين الحدود العراقية السورية.

ويقول مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن الوفد منع حضور وسائل الإعلام، مبينا أن الزيارة كان الغرض الرئيس منها هو واقع الشريط الحدودي والإجراءات الأمنية المتخذة على طول الشريط سواءً مع الجانب السوري أو التركي.