وفدان عسكريان الى الموصل والبصرة للاطلاع على قطعات الجيش

شفق نيوز/ توجه وفدان عسكريان عراقيان، اليوم السبت، الى محافظتي نينوى والبصرة أحدهما برئاسة وزير الدفاع ثابت العيساوي، وذلك للإطلاع على قطعات الجيش في المحافظتين.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، وصل، اليوم، إلى قاعدة أم قصر البحرية، يرافقه نائب قائد العمليات المشتركة، ومعاون رئيس أركان الجيش للميرة، وقائد طيران الجيش، وعدداً من كبار القادة والضباط في وزارة الدفاع.

وبين أن الزيارة تهدف للاطلاع على مفاصل القاعدة وبناها التحتية وآلية العمل فيها.

على الصعيد، أفاد المصدر بأن رئيس اركان الجيش الفريق الاول الركن عبد الامير يار الله، وصل، اليوم، الى محافظة نينوى للاطلاع على ما وصفه "انفتاح قطاعات الجيش".