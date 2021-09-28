إنقاذ 13 زائرا 6 منهم غرقوا تحت المياه بسقوط حافلتهم في نهر بكربلاء

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني، يوم الثلاثاء، بإنقاذ 13 زائرا 6 منهم غرقوا تحت المياه بسقوط حافلتهم في نهر بكربلاء.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرقها تسارعت بعد سقوط وغرق باص نوع ( هايسة) داخل مياه نهر الحسينية نتيجة عطل ميكانيكي في دواسة الوقود ( السكليتر) يحمل ثلاثة عشر زائرا منهم ستة اشخاص كانوا تحت الماء في محافظة كربلاء".

واوضحت أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخراج سبعة ركاب كانوا في النهر بصحة جيدة وستة اخرون تم اخراجهم من داخل العجلة الغارقة قبل ان يفارقوا الحياة ليتم تأمين نقلهم إلى مستشفى الحسيني القريب من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم فيها وكانت حالتهم مستقرة".