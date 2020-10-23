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وفاة وإصابة 8 أشخاص بينهم عائلة كاملة بحوادث سير في العراق

Category: أمـن

Date: 2020-10-23T11:15:53+0000
وفاة وإصابة 8 أشخاص بينهم عائلة كاملة بحوادث سير في العراق

شفق نيوز/ لقيت شخصان حتفها فيما اصيب أربعة آخرون بينهم طفل بجروح في حوادث سير وقعت في محافظتي السليمانية، وحلبجة في إقليم كوردستان.

وفي الساعات الأخيرة من ليلة أمس وقع حادث مروري على الشارع الستيني في السليمانية ادى الى وفاة رب اسرة وزوجته واصابة طفليهما بحسب المتحدث باسم مديرية مرور المحافظة كاروان محمد.

وقال المتحدث ان الطفل نُقل الى المستشفى وحالته الصحية حرجة.

وعزا سبب وقوع الحادث الى القيادة بالسرعة الفائقة، فقدان السيطرة على المركبة لتنقلب وتصطدم برصيف الشارع.

وفي مركز محافظة حلبجة اُصيب ثلاثة اشخاص بجروح بحادثي سير وقد نقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج.

اما في العاصمة بغداد وقع حادث مروري على طريق "الشط الطابي" في الطارمية أثر تصادم بين "همر" للجيش وسيارة مدنية اودت بحياة امراة تبلغ من العمر ٨٠ عاما وإصابة أبنها بجروح، بحسب ما افاده مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز.

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