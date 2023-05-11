وفاة نزيل في فندق واحتراق طفل وسرقة 7 ملايين دينار في بغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بتسجيل ثلاثة حوادث متفرقة في العاصمة بغداد، تمثلت بوفاة نزيل داخل فندق واحتراق طفل بماء ساخن وسرقة 7 ملايين دينار عراقي.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "طفلاً يبلغ من العمر 7 سنوات، أصيب بحروق متعددة في الجسم، نتيجة الاستحمام بماء ساخن حسب إدعاء دار (الحنان) للأيتام في منطقة العطيفية"، مؤكداً "التحفظ على المديرة في إجراء أصولي لأغراض التحقيق".

وأضاف المصدر، أن "نزيلاً داخل فندق (سيفان) ضمن منطقة البتاوين، لقي حتفه، وجرى نقله إلى دائرة الطب العدلي لغرض معرفة أسباب الوفاة".

وأشار المصدر، إلى أن "مجهولين أقدموا على سرقة مبلغ مالي قدره 7 ملايين دينار عراقي، من داخل كراج لغسل السيارات ضمن شارع العلوة في منطقة حي أور".