وفاة نزيل في "حوت الناصرية" واحتجاج يلقي بأربعة أشخاص وراء القضبان

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بأن نزيلاً توفي داخل سجن الناصرية المركزي جنوبي غربي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "نزيلاً من أهالي محافظة الموصل في قضاء تلعفر يبلغ من العمر 46 عاماً توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) بسبب ظروف غامضة".

وبين المصدر، ان "النزيل صادر بحقه حكمين (الإعدام والسجن المؤبد) وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

من جانب آخر، داهمت قوة قوة امنية تجمعا لعشرة مواطنين امام دائرة صحة المحافظة للمطالبة بالغاء نقل مدير مركز الاسعاف الفوري في قضاء الغراف، وقاموا بتهديد الدائرة وحرقها.

وبين المصدر، ان "القوة الامنية اعتقلت 4 من المحتجين العشرة بينهم موظف في دائرة بلدية الغراف".