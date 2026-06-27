وفاة نزيل بتهمة تجارة المخدرات في النجف.. وكشف حقيقة محاولة اغتيال تدريسي في ديالى

شفق نيوز- النجف/ ديالى

شهدت محافظتا النجف وديالى، اليوم السبت، حدثين أمنيين بارزين؛ تمثل الأول بوفاة نزيل مدان بتجارة المخدرات إثر عارض صحي، فيما فندت السلطات الأمنية في ديالى الأنباء التي تداولتها منصات التواصل الاجتماعي حول وقوع محاولة اغتيال في قضاء الخالص.

ملف المخدرات في النجف

ففي محافظة النجف، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بوفاة نزيل داخل سجن التسفيرات في المحافظة.

وأوضح المصدر أن المتوفى محكوم بالسجن لمدة 6 سنوات إثر إدانته بالمتاجرة بالمواد المخدرة، مشيراً إلى أنه كان قد نُقل إلى المستشفى قبل نحو شهر إثر تعرضه لذبحة صدرية، وظل تحت الرعاية الطبية حتى وفاته اليوم.

كواليس حادثة ديالى

وفي سياق أمني آخر، نفت قيادة شرطة محافظة ديالى نفياً قاطعاً الشائعات المزيفة التي زعمت وقوع "محاولة اغتيال" لأحد الأشخاص في قضاء الخالص.

وكشف مصدر أمني خاص لوكالة شفق نيوز، عن كواليس الحادثة مبنياً أن الشخص الذي ادعى تعرضه للاغتيال هو "مرشح سابق" للانتخابات، وأن ادعاءه جاء على خلفية نزاع شخصي وعائلي مع أقاربه حول ملكية قطعة أرض، مؤكداً أن كشف الشرطة وفحص مفارز الأدلة الجنائية لعجلته لم يظهر أي آثار لإطلاقات نارية أو أظرف فارغة، باستثناء تحطم الزجاج الخلفي للعجلة.

وفي ذات السياق، ذكر المكتب الإعلامي للقيادة في بيان رسمي، أن قائد شرطة ديالى اللواء الركن الحقوقي محمد كاظم عطية، وجّه فور انتشار الأنباء بتشكيل فريق عمل مختص للتحري، حيث أثبت الكشف الموقعي الدقيق أن الحادث ناجم عن خلافات عائلية بين أقارب معروفين ولا يحمل أي أبعاد أمنية، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وتسجيل شكوى أصولية بحق شخصين لينالا جزاءهما العادل.

وحذرت قيادة الشرطة في بيانها من أن تداول مثل هذه التوصيفات الكاذبة يهدف إلى إثارة البلبلة وإرباك الوضع الأمني، مهيبة بوسائل الإعلام والمنصات كافة ضرورة تحري الدقة والاستناد إلى المصادر الرسمية المخولة حفاظاً على السلم الأهلي والاستقرار.