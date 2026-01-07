وفاة نزيلين داخل سجن البصرة المركزي لأسباب صحية

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، اليوم، بوفاة نزيلين داخل سجن البصرة المركزي نتيجة مشاكل صحية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن النزيل الأول، وهو في العقد الرابع من العمر ومن أهالي محافظة النجف، محكوم بالسجن لمدة 15 عاماً وفق قضايا إرهاب، توفي صباح اليوم داخل المركز الصحي في السجن إثر توقف مفاجئ في القلب.

وأضاف أن النزيل الثاني من محافظة البصرة، قضاء الدير، ومحكوم بالسجن المؤبد، توفي داخل المستشفى التعليمي بعد تعرضه لعجز في القلب.

وفي يوم 11 تشرين الثاني الماضي، توفي نزيل في سجن البصرة المركزي نتيجة مشاكل صحية.