وفاة منتسب في احد سجون بغداد بظروف غامضة وإصابة آخر بـ"رصاصة طائشة"

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، وفاة منتسب أمني في احد سجون العاصمة بغداد بظروف غامضة وإصابة آخر بـ"رصاصة طائشة".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منتسبا في الشرطة المحلية في اطراف قضاء الخالص توفي اليوم في سجن (كروبر) في مطار المثنى بالعاصمة بغداد جراء سوء حالته الصحية وظروف اخرى غامضة".

واضاف، ان "السلطات الامنية فتحت تحقيقا بالحادث لكشف اسباب الوفاة فيما سلمت جثة المنتسب الى ذويه".

في السياق، اشار المصدر الى "اصابة منتسب في جهاز مكافحة الارهاب برصاصة طائشة اثناء تنفيذ واجب لتطهير منطقة اليابس ضمن قضاء الطارمية شمالي بغداد".

واوضح ان "الاصابة كانت في الفخذ الايسر".