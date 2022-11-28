وفاة منتسب بالحشد متأثراً بجراح هجوم اغتيال في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الاثنين، بوفاة منتسب في الحشد الشعبي متأثرا بجراح هجوم اغتيال تعرض له في وقت سابق عند اطراف قضاء طوزخورماتو شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن منتسبا باللواء 15 من الحشد الشعبي توفي اليوم، متأثرا بجراحه جراء تعرضه لهجوم واطلاق نار من قبل مسلحين يستقلون دراجة نارية في العاشر من الشهر الحالي في منطقة الحي العسكري عند اطراف طوز خرماتو شرقي صلاح الدين.

واضاف المصدر، ان جثة المنتسب نقلت الى الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وهاجم مسلحون في العاشر من الشهر الحالي منتسبا بالحشد يدعى (تحسين نجاة عواد) في اطراف طوز خرماتو لاساب ودواع غامضة.