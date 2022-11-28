وفاة منتسب بالحشد متأثراً بجراح اصيب بها بهجوم سابق وإصابة طلاب بحادث سير في محافظتين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الإثنين، بوفاة منتسب في الحشد الشعبي متأثرا بجراح هجوم تعرض له قبل أيام في اطراف قضاء طوز خورماتو شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منتسبا باللواء 15 في الحشد الشعبي توفي متأثرا بجراحه جراء تعرضه لهجوم واطلاق نار من قبل مسلحين يستقلون دراجة نارية في العاشر من الشهر الحالي في منطقة الحي العسكري باطراف طوز خرماتو شرقي صلاح الدين.

واضاف، ان "جثة المنتسب نقلت الى الطب العدلي لاتخاذ الاجراءات اللازمة".

وهاجم مسلحون في العاشر من الشهر الحالي منتسبا بالحشد يدعى (تحسين نجاة عواد) في اطراف طوز خرماتو لاسباب ودواع غامضة.

في السياق، أفاد مصدر امني في ديالى بإصابة 3 طلاب بحادث سير شمال شرقي المحافظة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "3 طلاب أصيبوا بجروح خطيرة جراء تصادم دراجتهم النارية مع مركبة أخرى في قرية التحويلة في اطراف قضاء الخالص 20 كم شمال شرق بعقوبة".

واضاف، أن "المصابين تم نقلهم إلى المستشفى فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".