وفاة مقاتل في الحشد متأثرا بجروح أُصيب بها جراء القصف الامريكي شمال بابل

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الأحد، وفاة مقاتل متأثرا بجراحه جراء القصف الجوي الأمريكي على "جرف النصر - جرف الصخر سابقا" شمالي محافظة بابل.

وقالت الهيئة في بيان ، أن المقاتل (ماجد عبد الله كاظم الشيباوي) توفي صباح اليوم الأحد، متاثرا بإصابته الخطيرة جراء القصف الأمريكي على جرف النصر الأسبوع الماضي.

وبهذا ترتفع حصيلة الضحايا من قوات الحشد الى 9، وما زال 3 مصابين يتلقون العلاج، وفقا للبيان.

وسقط 8 ضحايا فجر يوم الأربعاء 22 من شهر تشرين الثاني الجاري، جراء غارات شنها الجيش الأميركي على مواقع لكتائب حزب الله في منطقة "جرف الصخر"، ردا على استهداف قواعد أميركية في المنطقة، بحسب واشنطن.

بدورها نددت الحكومة العراقية في بيان بالضربات الأميركية، معتبرة أنها "انتهاك واضح للسيادة" العراقية.