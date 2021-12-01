وفاة مسؤول استخباراتي عراقي رفيع متأثراً بإصابته في انفجار

شفق نيوز/ نعت قيادة فرقة الرد السريع، يوم الأربعاء، الرائد منير داخل جبار ضابط شعبة استخبارات اللواء الثاني، بعد اصابته بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة في ناحية في ديالى.

كما نعى الفريق اول الحقوقي وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الرائد منير.

وقال "تزف وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية (الشهيد البطل الرائد منير داخل جبار )الذي نال شرف الشهادة هذا اليوم في محافظة ديالى اثناء تأدية الواجب".

ووقع التفجير في ناحية العبارة بمحافظة ديالى يوم الجمعة المصادف ٢٦/١١/٢٠٢١، والذي استهدف دورية مشتركة للشرطة والرد السريع وخلف ٨ مصابين بينهم ضباط.

والرائد منير من أهالي قضاء قلعة سكر في محافظة ذي قار.

وكانت السلطات الأمنية قررت استقدام قوات الرد السريع لاحتواء التردي الأمني في ناحية العبارة وهي تكرار لتجربة أمنية أخرى في ناحية أبي صيدا الساخنة.

وتتعرض مناطق ناحية العبارة لهجمات وحوادث أمنية مستمرة بسبب وجود أوكار وبؤر لداعش في بساتينها وقراها الزراعية.