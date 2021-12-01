سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وفاة مسؤول استخباراتي عراقي رفيع متأثراً بإصابته في انفجار

Category: أمـن

Date: 2021-12-01T19:53:35+0000
وفاة مسؤول استخباراتي عراقي رفيع متأثراً بإصابته في انفجار

شفق نيوز/ نعت قيادة فرقة الرد السريع، يوم الأربعاء، الرائد منير داخل جبار ضابط شعبة استخبارات اللواء الثاني، بعد اصابته بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة في ناحية في ديالى.

كما نعى الفريق اول الحقوقي وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الرائد منير.

وقال "تزف وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية (الشهيد البطل الرائد منير داخل جبار )الذي نال شرف الشهادة هذا اليوم في محافظة ديالى اثناء تأدية الواجب".

ووقع التفجير في ناحية العبارة بمحافظة ديالى يوم الجمعة المصادف ٢٦/١١/٢٠٢١، والذي استهدف دورية مشتركة للشرطة والرد السريع وخلف ٨ مصابين بينهم ضباط.

والرائد منير من أهالي قضاء قلعة سكر في محافظة ذي قار.

وكانت السلطات الأمنية قررت استقدام قوات الرد السريع لاحتواء التردي الأمني في ناحية العبارة وهي تكرار لتجربة أمنية أخرى في ناحية أبي صيدا الساخنة.

وتتعرض مناطق ناحية العبارة لهجمات وحوادث أمنية مستمرة بسبب وجود أوكار وبؤر لداعش في بساتينها وقراها الزراعية.

related

انفجار في ذي قار

Date: 2021-07-19 07:09:19
انفجار في ذي قار

ثمانية جرحى بإنفجار مقذوف من مخلفات داعش شمالي الموصل

Date: 2020-02-12 13:01:31
ثمانية جرحى بإنفجار مقذوف من مخلفات داعش شمالي الموصل

تحديث.. جريحان بهجوم استهدف منزل أمر لواء في الحشد الشعبي ببغداد

Date: 2021-10-12 19:57:30
تحديث.. جريحان بهجوم استهدف منزل أمر لواء في الحشد الشعبي ببغداد

مقتل عامل بناء بانفجار في ديالى

Date: 2021-10-26 06:52:52
مقتل عامل بناء بانفجار في ديالى

انفجار يستهدف رتلاً للتحالف الدولي في صلاح الدين

Date: 2021-04-11 18:50:12
انفجار يستهدف رتلاً للتحالف الدولي في صلاح الدين

ديالى.. سقوط ضابط وإصابة 6 عناصر من الرد السريع بانفجار (تحديث)

Date: 2021-04-26 07:41:32
ديالى.. سقوط ضابط وإصابة 6 عناصر من الرد السريع بانفجار (تحديث)

انفجار يستهدف رتلاً عسكرياً قرب بغداد

Date: 2021-06-14 21:36:14
انفجار يستهدف رتلاً عسكرياً قرب بغداد

انفجار في ساحة التحرير وسط بغداد

Date: 2021-10-01 15:25:18
انفجار في ساحة التحرير وسط بغداد