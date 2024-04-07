وفاة "مريبة" لشاب داخل مقهى ببغداد وصعقة كهربائية تودي بحياة شخص في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الاحد، بوفاة شخص داخل كوفي شوب غربي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ "استخبرنا بوجود حادث وفاة مشتبه به ضمن منطقة الحرية وعلى الفور تم الانتقال إلى محل الحادث وتبين وفاة وأضاف المصدر أنه تم القاء القبض على 5 أشخاص مشتبه بهم، كما تم العثور على أشرطة مخدرة فارغة داخل مسرح الجريمة نوعها ترامادول عدد واحد وفاليوم عدد 1 واحد".

وأشار إلى أنه "تم تسليم جميع المتهمين الى مركز شرطة الحرية بموجب وصل استلام أصولي".

وفي محافظة ديالى؛ أودت صعقة كهربائية بحياة مواطن

أثناء تشغيله مولدة منزلية بناحية العظيم شمالي ديالى، حيث تشهد المحافظة هطول أمطار غزيرة.