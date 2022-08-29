وفاة متظاهر متأثراً بإصابته في المنطقة الخضراء

افاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز يوم الاثنين، بوفاة أحد المتظاهرين نتيجة إصابته الشديدة، خلال تفريق المحتجين في المنطقة الخضراء.

شهدت المنطقة الخضراء، اليوم الاثنين، إصابة عدد من المراسلين والمصورين بينهم مصور ومراسل وكالة شفق نيوز خلال محاولات القوات الأمنية فض احتجاجات الصدريين في القصر الحكومي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إنه تعرض لإطلاق رصاص مطاطي عند مقر مجلس النواب خلال محاولة القوات الأمنية فض اقتحام الصدريين داخل القصر الحكومي، ثاني قصور الرئاسة وملاحقتهم للمتظاهرين وصولا الى مبنى البرلمان، لافتا الى تكسير الموبايل الخاص به أيضا وسيتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.

وأضاف المراسل ان مصور وكالة شفق نيوز أصيب ايضا خلال الحملة الأمنية التي استخدمت فيها القوات الأمنية مختلف أنواع الأسلحة بدءا من الهراوات والمياه والقنابل الدخانية والمطاطية والرصاص الحي.

واشار مراسل وكالة شفق نيوز الى تحطيم معدات عدد من الصحفيين، فيما تم اعتقال اعتقال كادر قناة الرشيد، وكادر قناة الجزيرة، والاعتداء وتحطيم معدات قنوات العربية، والفلوجة، ويو تي، في وإصابة مراسل تلفزيون الفلوجة

وأفاد مصدر أمني أن "أكثر من 20 اصابة وحالة اختناق بعضها خطرة خلال تفريق المتظاهرين من مقتربات القصر الحكومي"