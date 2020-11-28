وفاة متظاهر عراقي اضرم النار بجسده احتجاجا على اقتحام ساحة للاعتصام

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي مسؤول يوم السبت بوفاة متظاهر اثر اصابته بحروق شديدة جراء محاولته الانتحار عقب اقتحام القوات الامنية لساحة الاحتجاجات في محافظة واسط جنوبي العراق.

واقدم المتظاهر "حسين كاطع" على اضرام النار بجسده إحتجاجا على اقتحام ساحة الكوت معقل المتظاهرين في واسط، بحسب ما افاده شهود عيان لوكالة شفق نيوز.

واشار الشهود في وقت سابق من صباح اليوم الى ان حالة "كاطع" الصحية غير مستقرة لشدة الاصابة التي خلفتها الحروق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "كاطع" قد توفي اليوم متأثرا بإصابته.

وكان ناشطون مدنيون قد ذكروا في وقت سابق من صباح اليوم ان قوة من مكافحة الشغب ومكافحة الاجرام ومسلحين من انصار التيار الصدري اقتحموا ساحة واسط للاحتجاجات ومركزها مدينة الكوت، وقاموا بإزالة الخيام بعد ان طردوا المتظاهرين بالقوة.