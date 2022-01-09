وفاة قيادي في الحشد الشعبي متأثراً بإصابته بـ"مجزرة العائلة" في بغداد

شفق نيوز / توفي مساء الأحد، القيادي في الحشد الشعبي "أبو باقر"، متأثراً بإصابة تعرض لها إثر هجوم مسلح على منزله في حي الإعلام جنوب غربي العاصمة بغداد.

وأدى هجوم مسلح، على منزل القيادي في الحشد، يوم الخميس الماضي، إلى سقوط زوجته وأولاده الثلاثة ضحايا، فضلاً عن إصابته بجروح بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى، قبل أن يلقى حتفه هو الآخر مساء اليوم.

وعلمت وكالة شفق نيوز أن نتائج التحقيق الأولية الخاصة بالحادثة، استندت في البدء إلى مراجعة كاميرات المراقبة التي اتضح فيها عدم دخول أي شخص غريب عن العائلة إلى الدار خلال الساعات التي سبقت الحادث ولغاية وقوعه.

وبعد توسيع التحقيق بالحادث، استدلت فرق التحقيق إلى أن منفذ الجريمة أحد أقرباء رب الأسرة، واستخدم سلاح كاتم للصوت واردى أفراد العائلة بإطلاقات بمنطقة الرأس، وفقاً لمصدر أمني أبلغ الوكالة.