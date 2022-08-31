وفاة قيادي بارز في "سرايا السلام" متأثراً بجراح "اشتباكات الخضراء"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بوفاة كاظم سبتي "ابو غيث المسلماوي"، مساعد قائد فوج الكفل بمحافظة بابل والتابعة لسرايا السلام الجناح العسكري للتيار الصدري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المسلماوي توفي متأثرا بجراح أصيب بها أثناء أحداث تظاهرات المنطقة الخضراء قبل يومين.

شهدت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد مواجهات مسلحة بين القوات الأمنية وأنصار التيار الصدري الذين حولوا اعتصامهم أمام مجلس النواب إلى اقتحام للقصر الحكومي وتطويق بعض المؤسسات قبل أن يتحول الأمر إلى مواجهات دامية سقط خلال عدد من الضحايا وعشرات المصابين من الطرفين.

ووجّه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنصاره بالانسحاب الكامل من المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، وإنهاء "ثورة عاشوراء" خلال مدة مقدارها ساعة واحدة، منتقدا بشدة الصدام المسلح الذي حدث بين أنصاره والقوات الأمنية، قائلا إن "القاتل والمقتول في النار".