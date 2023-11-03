وفاة غامضة وهجوم مسلح واحتراق عجلة.. ذي قار تستيقظ على حوادث عدة

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الجمعة، بتسجيل حوادث أمنية عدة في المحافظة، بينها إصابة شخص بهجوم مسلح جنوبي الناصرية.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "شاباً في العشرينات من عمره أصيب برصاصات في جسده نتيجة هجوم مسلح تعرض له بمنطقة حي الشهداء في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار".

وأضاف المصدر، أن "عجلة نوع (ستار أكس) تعرضت للاحتراق في سوق الشيوخ أيضاً، حيث أثبتت التحقيقات الجنائية، أن الحريق وقع بفعل فاعل".

ولفت إلى أن "موظفا في وزارة النفط (شركة نفط ذي قار) توفي داخل المستشفى التركي وسط ظروف غامضة، حيث تم طلب الشكوى ضد الطبيب، من قبل شقيق المتوفي، متهماً إياه بالتسبب بوفاة شقيقه".