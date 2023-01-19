وفاة غامضة وانتحار وإصابة عرضية.. هكذا أنهت محافظة عراقية يومها

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني مساء الخميس، بتسجيل حوادث أمنية عدة في محافظة ذي قار، بينها انتحار شاب عشريني وسط الناصرية.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "شابا يبلغ من العمر 26 عاماً أقدم على الانتحار شنقاً داخل منزله بمنطقة حي الشهداء وسط الناصرية، كونه يعاني من حالة نفسية سيئة".

وأضاف المصدر، أن "رجلاً يبلغ من العمر 76 عاماً أصيب برصاصة في صدره أثناء تنظيف سلاحه (كلاشنكوف) داخل منزله بقرية الزغيبي بقضاء الشطرة شمالي ذي قار، حيث نقل للمشفى لغرض تلقي العلاج".

وأشار إلى أن "منتسباً في شرطة النجدة، توفي بظروف غامضة أثناء الواجب وسط الناصرية، ونقلت جثته للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها ومعرفة سبب الوفاة".