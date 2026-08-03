وفاة غامضة لموقوف لدى مكافحة إجرام المنصور في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بوفاة موقوف على ذمة جريمة سرقة لدى مديرية مكافحة إجرام المنصور، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "المتهم كان موقوفاً وفق المادة (444) من قانون العقوبات الخاصة بجريمة السرقة، وتعرض لوعكة صحية أثناء توقيفه، ما استدعى نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة هناك".

وأضاف أن "الطبيب المعالج أكد تعذر تحديد سبب الوفاة في الوقت الحالي، لحين صدور التقرير النهائي من دائرة الطب العدلي".