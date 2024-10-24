وفاة غامضة للواء ركن في الجيش العراقي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بوفاة ضابط برتبة لواء في الجيش العراقي، لأسباب "غامضة" في العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "ضابطاً برتبة لواء ركن منسوب إلى وزارة الدفاع، توفي داخل عجلته الحكومية، ضمن منطقة شهداء السيدية في العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر، أن "العجلة عثر بداخلها على سلاحه الشخصي ومبالغ مالية شخصية، من دون العثور على أي آثار أخرى للوفاة"، مؤكداً رفع الجثة ونقلها إلى الطب العدلي لمعرفة أسباب الوفاة.

في غضون ذلك، أبلغ المصدر، الوكالة، بالعثور على جثة رجل ملقاة على الوجه داخل النهر ضمن منطقة جكوك في بغداد، مع عدم وجود آثار خارجية على الجثة، وعند التعرف عليها من قبل شقيق المتوفي أفاد بأن أخيه كان يعاني من حالة نفسية وفي حالة سكر (مستمرة).