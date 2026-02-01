مصرع شابتين وإصابة شخصين في حوادث متفرقة جنوبي العراق

شفق نيوز- البصرة/ ذي قار

أفادت مصادر أمنية، يوم الأحد، بمصرع شابتين في حادثتين منفصلتين، إحداهما إثر سقوط من الجسر الإيطالي في البصرة، إلى جانب إصابة شخصين بجروح خطرة في شجار وقع في ذي قار.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن امرأة في الثلاثينيات من عمرها توفيت داخل منزلها وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، في حادثة يُشتبه بأنها انتحار، دون معرفة الدوافع حتى الآن، مبيناً أن الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة.

وفي حادثة منفصلة، أوضح المصدر أن شجاراً اندلع باستخدام الأسلحة البيضاء داخل ملعب شعبي وسط الناصرية، على خلفية خلاف مرتبط بمباراة كرة قدم، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح خطرة، حيث جرى نقلهما على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقاً بالحادث.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني آخر للوكالة بوفاة شابة تبلغ من العمر 22 عاماً إثر سقوطها من أعلى الجسر الإيطالي وسط مدينة البصرة، مشيراً إلى أن القوات الأمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه، فيما نُقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.