وفاة عنصر أمني بظروف غامضة وانتحار شاب عشريني في كركوك وذي قار

شفق نيوز- كركوك

أفادت مصادر أمنية، يوم السبت، بوفاة عنصر أمني بحادثة غامضة، وانتحار شاب عشريني في محافظتي كركوك وذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أحد عناصر الحماية التابعين لمدير مرور كركوك داخل منطقة شوراو، توفي في حادثة وصفت بالغامضة، فيما باشرت القوات الأمنية تحقيقاً لكشف ملابساتها"، مبينا أن "الحادثة وقعت داخل موقع سكني في المنطقة، حيث تم العثور على العنصر مفارقاً الحياة إثر إصابة بطلق ناري".

وأضاف أن "الجهات المختصة نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد السبب الدقيق للوفاة"، مشيرا إلى أن "التحقيقات الأولية لا تزال جارية بإشراف قيادة شرطة كركوك، بانتظار صدور التقرير النهائي من الطب العدلي، والذي سيحسم طبيعة الحادث وما إذا كان ناجماً عن فعل جنائي أو أسباب أخرى".

وأكد المصدر أن "الأجهزة الأمنية تعمل على جمع الأدلة وسماع إفادات المقربين من المتوفى"، داعياً إلى "عدم تداول معلومات غير دقيقة لحين اكتمال التحقيقات الرسمية وإعلان النتائج بشكل نهائي".

إلى ذلك، قال مصدر أمني آخر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً يبلغ من العمر 20 عاماً أقدم على إنهاء حياته داخل منزله في منطقة آل بو عظم جنوبي مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار".

وأضاف أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادثة جاءت نتيجة معاناة الشاب من حالة نفسية"، مؤكداً "فتح تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات الواقعة بشكل دقيق".