وفاة عقيد في شرطة الحدود متأثرا بجراحه بعد هجوم مسلح في ميسان

شفق نيوز/ توفي ضابط كبير في محافظة ميسان اليوم الاحد، متأثرا بجروح اصيب بها جراء اعتداء وقع عليه في وقت سابق.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن العقيد في قوات الحدود توفي في العناية المركزة بعد نقله للمستشفى

وكان مصدر أمني مسؤول قد افاد في وقت سابق من يوم الأحد، بإصابة ضابط برتبة عقيد في شرطة الحدود بهجوم مسلح في محافظة ميسان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الهجوم وقع بمنطقة الغدير قرب المستشفى اللبناني بميسان وقد اسفر عن اصابة الضابط بجروح خطيرة.