وفاة "عزيز صالح النومان" داخل سجن في بغداد

شفق نيوز/ توفي القيادي البارز في حزب البعث المنحل وعضو قطر قيادة العراق داخل احد سجون العاصمة بغداد عن عمر ناهز 83 عاماً.

وأخبر مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بوفاة عضو قيادة قطر العراق بحزب البعث المنحل، اليوم، داخل احد سجون العاصمة بغداد.

وبين المصدر، أنه تم نقل نومان منذ 3 سنوات من سجن الناصرية المركزي (الحوت) إلى سجن أبو غريب في العاصمة بغداد، وتوفي اليوم فيه بسبب مرض عضال وهو في الثمانينات من عمره.

وعزيز صالح الخفاجي (المعروف باسم عزيز صالح النومان) عينه صدام حسين محافظاً للكويت خلال حرب الخليج الثانية عام 1991، خلفا لعلي حسن المجيد، كما كان سابقا محافظا لكربلاء والنجف.

تم احتجاز النومان في 22 آيار 2003، وهو يحمل الرقم 8 في قائمة القيادة المركزية لأكثر مسؤولي النظام السابق المطلوبين للقوات الامريكية والبالغ عددهم 55 شخصا.