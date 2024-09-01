وفاة عامل بنغلاديشي في احد فنادق بغداد

شفق نيوز/ عُثر اليوم الأحد، على جثة عامل أجنبي في احد فنادق بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن معلومات وردت بوجود جثة داخل احد الفنادق ضمن منطقة السعدون.

وأضاف أنه تم التوجه الى مكان الحادث في فندق الباشا وتبين وفاة شخص بنغلاديشي الجنسية ويعمل داخل الفندق وبالقرب منه مجموعة أدوية محظورة.

واشار إلى أنه تم رفع الجثة ونقلها الى الطب العدلي لغرض معرفة أسباب الوفاة.

وفي بلاغ آخر؛ اندلعت مشاجرة بين 3 اشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء (سكاكين) ضمن مدينة الشعلة شمال غربي بغداد.

وبحسب مصدر أمني اخبر وكالة شفق نيوز؛ أن المشاجرة أسفرت عن اصابة أحد أطراف المشاجرة، وعند وصول قوة امنية من النجدة لفض المشاجرة تم الاعتداء عليها بالضرب.

وأسفر الاعتداء على الدورية عن إصابة مفوض برضوض، وتم نقل المصابين الى المستشفى والقبض على البقية.