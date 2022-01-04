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وفاة طفل في ديالى احتجزه والده وزوجته في "الحمّام" 14 يوماً

Category: أمـن

Date: 2022-01-04T10:40:52+0000
وفاة طفل في ديالى احتجزه والده وزوجته في "الحمّام" 14 يوماً

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، بوفاة طفل بعد احتجازه 14 يوماً في "الحمّام" من قبل والده وزوجته.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طفلاً يبلغ من العمر 13 عاماً يسكن حي النضال في قضاء المقدادية، توفي بعد قيام والده وزوجة والده بحجزه في "الحمّام" بالطابق العلوي لمدة طويلة والمعلومات الأولية تشير إلى اتهام المجنى عليه بالشذوذ الجنسي".

واشار الى "نقل الجثة إلى مستشفى المقدادية العام واتخاذ الإجراءات القانونية بحق والده من قبل مركز شرطة المقدادية لصدور أمر توقيف بحقه وفق المادة (٤٠٥ ق ع). والموضوع قيد المتابعة".

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