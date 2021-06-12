وفاة طفل غرقا بحوض للاسماك وإصابة أربعة أشخاص بحادث في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم السبت، بغرق طفل في حوض لتربية الأسماك شمال بعقوبة، فيما أصيب اربعة أشخاص بحادث مروري شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطفل سقط في حوض لتربية الاسماك يعود لعائلته، بضواحي قضاء الخالص شمال بعقوبة، قبل أن ينتبه أفراد عائلته لغيابه عنهم ليعثروا على جثته في الحوض".

وأشار إلى أن "دورية للشرطة قامت بنقل جثة الطفل لدائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".

من جانب آخر، أبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن حادث تصادم بين مركبتين صغيرتين على طريق حمرين- المقدادية 45 كم شمال شرق بعقوبة، أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة.

وعزا المصدر سبب الحادث إلى عدم الانتباه للمطبات والحفر في الطريق، مبيناً أن الجرحى تم نقلهم الى مستشفى لتلقي العلاج.

وتشهد محافظة ديالى تصاعدا ملحوظا بالحوادث المرورية بسبب تضرر منظومة الطرق وعدم الالتزام بقواعد السلامة المرورية.