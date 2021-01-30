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وفاة طفل بعد هجوم من قطة في الانبار

Category: أمـن

Date: 2021-01-30T20:11:34+0000
وفاة طفل بعد هجوم من قطة في الانبار

شفق نيوز/ افادت مصادر محلية وصحية عراقية، يوم السبت، بوفاة طفل بفعل مهاجمة قطة له في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار.

وقال محسن علي، وهو أحد أقرباء الطفل المتوفي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع مساء الأمس في وقت متأخر من الليل، نتيجة مواء القط في وجه الطفل مما تسبب بالإغماء عليه هلعاً، وتم نقله الى مستشفى الرمادي مباشرة، وهناك تم التأكد من وفاته بسبب ارتفاع السكر لديه".

ويؤكد اطباء بيطريون ان اغلب الحيوانات السائبة بالمحافظة اكتسبت وحشية وعدم الفه مع البشر بفعل فترة المعارك والنزوح التي سمحت ايضا بتكاثرها وعدم اهتمام الأهالي بها.

يشار الى أن صحة الانبار سجلت العام الماضي وفاة خمسة أشخاص بينهم طفلان، بفعل هجمات تشنها عادة الكلاب السائبة وحيوان الغرير في القرى والارياف النائية بالمحافظة.

ويطالب سكان محافظة الانبار بضرورة نشر فرق صحية لمكافحة الكلاب السائبة وباقي الحيوانات التي اكتسبت الوحشية جراء تعنيف المواطنين لهن.

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