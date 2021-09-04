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وفاة 3 أطفال أشقاء وانقاذ باقي افراد الأسرة في حريق وسط بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-09-04T08:59:09+0000
وفاة 3 أطفال أشقاء وانقاذ باقي افراد الأسرة في حريق وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في بغداد، يوم السبت، بمصرع ثلاثة من أبناء شقيق زعيم تحالف الفتح الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، بحريق اندلع في مسكنهم وسط العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حريقاً اندلع داخل شقة تسكنها أُسرة مكونة من ستة أفراد، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ الأب والأم وفتاتين اثنتين، الا ان اثنين من الأولاد فارقا الحياة".

واضاف ان "الفتاتين وضعهما الصحي حرج وكلتيهما حالياً تحت الإنعاش الرئوي في المستشفى، إلا أن أحداهن فارقت الحياة ولم يتمكن الفريق الطبي من إنقاذها لخطورة حالتها"، مشيرا الى ان "رب العائلة هو شقيق زعيم تحالف الفتح هادي العامري".

وفي وقت سابق اليوم، ابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، باندلاع حريق بكرفانات تابعة لمستشفى اهلي في منطقة الكرادة ببغداد، وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق دون تسجيل اصابات بشرية.

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