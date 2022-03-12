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وفاة طفلة بسبب "لعب عنيف" وشاب يحاول الانتحار "حرقاً" في ديالى وبغداد

Category: أمـن

Date: 2022-03-12T08:40:45+0000
وفاة طفلة بسبب "لعب عنيف" وشاب يحاول الانتحار "حرقاً" في ديالى وبغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن طفلة توفيت "نتيجة تدافع ولعب عنيف مع صديقاتها"، شمالي شرق بعقوبة، فيما حاول شاب الانتحار حرقاً، جنوبي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "طفلة تبلغ من العمر (9) سنوات توفيت جراء لعب وتدافع مع زميلتها في المدرسة في منطقة (حي الجنود) في أطراف قضاء الخالص، 15 كم شمالي شرق بعقوبة، مركز محافظة ديالى، بعد سقوطها على أرض كونكريتية ما اودى بحياتها بعد وصولها المستشفى".

وأضاف المصدر ان "قوة امنية فتحت تحقيقا لمعرفة تفاصيل الحادث وكشف ملابساته".

من جهة أخرى افاد مصدر امني بأن "شاباً يبلغ من العمر 18 عاماً، أقدم على سكب مادة النفط على جسده وأضرم النار في نفسه داخل شقته الواقعة في منطقة البياع، جنوبي بغداد محاولاً الانتحار".

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "الشاب اصيب بحروق متفاوتة في أنحاء مختلفة من جسده".

وأضاف المصدر؛ أن "أسباب محاولة الانتحار لازالت مجهولة، فيما فتحت قوة امنية تحقيقاً في الحادث لمعرفة الأسباب التي دفعت الشاب الى هذه الحالة".

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