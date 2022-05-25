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وفاة طالب محو الأمية أثناء أداء الامتحان ببغداد

Category: أمـن

Date: 2022-05-25T09:13:29+0000
وفاة طالب محو الأمية أثناء أداء الامتحان ببغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر محلي، يوم الأربعاء، بوفاة طالب "محو أمية" داخل مركز امتحاني أثناء أدائه الامتحان، في منطقة تل محمد ضمن بغداد الجديدة، شرقي العاصمة العراقية.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "الطالب جرى نقله إلى مستشفى الشيخ زايد، لمعرفة ملابسات الوفاة، من دون وجود أي آثار شدة خارجية".

إلى ذلك، ذكر مصدر آخر، للوكالة، أن "طالباً ضمن منطقة سبع البور شمالي العاصمة، تسلل إلى مدرسته مستغلاً عدم وجود أحد، وكسر زجاج الغرفة التي بداخلها دفاتر الامتحانات الوزارية، ومن ثم حرقها".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية وصلت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً بالحادث ومراجعة كاميرات المراقبة للتوصل لمكان الطالب"، لافتاً إلى أن "الطالب لم يتمكن من الإجابة على الأسئلة الامتحانية".

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