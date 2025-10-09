وفاة ضابط في محكمة التمييز لقوى الأمن الداخلي ببغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الخميس، بوفاة ضابط برتبة رائد بسكتة قلبية مفاجئة أثناء ادائه الواجب محكمة التمييز لقوى الأمن الداخلي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ضابطاً برتبة رائد، منسوب الى محكمة التمييز لقوى الأمن الداخلي في بغداد، توفي اليوم اثناء الواجب نتيجة تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة".

وأضاف أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، وفتح تحقيق لمعرفة الملابسات بشكل كامل بعد انتهاء تقرير الطب العدلي".