سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وفاة ضابط شرطة بديالى متأثرا بجروح هجوم لداعش

Category: أمـن

Date: 2021-08-27T15:52:51+0000
وفاة ضابط شرطة بديالى متأثرا بجروح هجوم لداعش

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى يوم الجمعة، بوفاة ضابط شرطة متأثرا بجروح إصابته خلال هجوم لداعش في اطراف ناحية أبي صيدا شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ إن ضابط شرطة برتبة نقيب ينتمي إلى فوج الطوارئ الثامن توفي اليوم في المستشفى متأثرا بإصابته برصاصة قناص داعشي في رأسه بهجوم مسلح قبل أيام عدة على نقطة أمنية في اطراف قرية أبو كرمة التابعة لناحية ابي صيدا ٣٠ كم شمال شرق بعقوبة.

واضاف المصدر؛ أن "إصابة النقيب كانت بليغة وكان يرقد في المستشفى فاقدا للوعي وبحالة حرجة جدا".

وتشهد مناطق أبي صيدا أو ما يسمى حوض الوقف هجمات وتعرضات مستمرة من قبل مفارز متخفية لداعش تنشط في القرى الزراعية والبساتين الكثيفة.

related

في ديالى.. إحباط محاولة لتفجير أبراج الكهرباء والحشد يكشف نتائج عمليته العسكرية

Date: 2021-08-17 12:40:07
في ديالى.. إحباط محاولة لتفجير أبراج الكهرباء والحشد يكشف نتائج عمليته العسكرية

عبد المهدي والمهندس في ديالى وانطلاق عملية امنية لملاحقة فلول داعش

Date: 2019-08-05 07:08:56
عبد المهدي والمهندس في ديالى وانطلاق عملية امنية لملاحقة فلول داعش

ضحية وجرحى من عناصر الجيش العراقي باستهداف دورية عسكرية شمال شرقي ديالى

Date: 2021-04-20 21:23:02
ضحية وجرحى من عناصر الجيش العراقي باستهداف دورية عسكرية شمال شرقي ديالى

استنفار امني بين حدود بغداد – صلاح الدين لاصطياد "الدواعش" الفارين من الطارمية

Date: 2021-08-23 08:42:00
استنفار امني بين حدود بغداد – صلاح الدين لاصطياد "الدواعش" الفارين من الطارمية

قوات الجيش تلاحق بؤر داعش في قرى بديالى وشرطة النفط تفجر عبوة ناسفة في صلاح الدين

Date: 2021-02-13 15:30:01
قوات الجيش تلاحق بؤر داعش في قرى بديالى وشرطة النفط تفجر عبوة ناسفة في صلاح الدين

تنذر بخطر كبير.. بلدة في ديالى تطالب بتطهيرها من "الترسانات النائمة"

Date: 2020-12-28 10:46:16
تنذر بخطر كبير.. بلدة في ديالى تطالب بتطهيرها من "الترسانات النائمة"

حرق منازل وإعدام مواشٍ واشتباكات .. تفاصيل جديدة عن هجوم داعش بديالى

Date: 2021-04-21 05:08:16
حرق منازل وإعدام مواشٍ واشتباكات .. تفاصيل جديدة عن هجوم داعش بديالى

الحشد يعلن مقتل واصابة ثلاثة عناصر من قواته بصد هجوم لداعش في خانقين

Date: 2019-09-24 23:07:42
الحشد يعلن مقتل واصابة ثلاثة عناصر من قواته بصد هجوم لداعش في خانقين