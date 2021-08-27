وفاة ضابط شرطة بديالى متأثرا بجروح هجوم لداعش

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى يوم الجمعة، بوفاة ضابط شرطة متأثرا بجروح إصابته خلال هجوم لداعش في اطراف ناحية أبي صيدا شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ إن ضابط شرطة برتبة نقيب ينتمي إلى فوج الطوارئ الثامن توفي اليوم في المستشفى متأثرا بإصابته برصاصة قناص داعشي في رأسه بهجوم مسلح قبل أيام عدة على نقطة أمنية في اطراف قرية أبو كرمة التابعة لناحية ابي صيدا ٣٠ كم شمال شرق بعقوبة.

واضاف المصدر؛ أن "إصابة النقيب كانت بليغة وكان يرقد في المستشفى فاقدا للوعي وبحالة حرجة جدا".

وتشهد مناطق أبي صيدا أو ما يسمى حوض الوقف هجمات وتعرضات مستمرة من قبل مفارز متخفية لداعش تنشط في القرى الزراعية والبساتين الكثيفة.