وفاة ضابط بالجيش متأثرا بجراح هجوم سابق لداعش بديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي بوفاة ضابط في الجيش العراقي يوم الثلاثاء متأثرا بجراحه جراء هجوم سابق لداعش شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن آمر فوج المشاة الثالث - اللواء الاول من الفرقة الاولى للجيش المقدم الركن زيد جاسم الشمري توفي اليوم بعد إصابته بعبوة ناسفة قبل عدة ايام قرب ناحية "جلولاء" بمحافظة ديالى.

وأضاف أن الضابط كان يرقد بالمستشفى في حالة حرجة ولم تفلح الكوادر الطبية بإنقاذ حياته.

يذكر أن عناصر داعش هاجمت الأسبوع الماضي نقاطاً للجيش بين خانقين وجلولاء 65 كم شمال شرق بعقوبة خلف ضحايا وجرحى.