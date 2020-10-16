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وفاة ضابط بالجيش العراقي وإصابة جندي ونجاة اخرين بأعجوبة في حادث

Category: أمـن

Date: 2020-10-16T12:49:35+0000
وفاة ضابط بالجيش العراقي وإصابة جندي ونجاة اخرين بأعجوبة في حادث

شفق نيوز/ افاد مصدر امني يوم الجمعة بمصرع ضابط في الجيش العراقي واصابة جندي كان برفقته بجروح بحادث سير وقع جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان ضابطا برتبة نقيب بالجيش بقي مصرعه فيما اصيب سائقه بجروح خطيرة اثر انقلاب عجلة نوع بيك اب عسكرية كانا يستقلانها على  الطريق العام قرب قرية زهيلية التابعة لناحية القيارة الواقعة جنوب الموصل.

وبحسب شهود عيان الذين كانوا متواجدين قرب محل الحادث فان سبب وقوعه هو انفجار احدى اطارات العجلة مما ادى الى انقلابها وخروجها عن الطريق

هذا وقد نجا من الحادث جنديان اخران كانا يستقلان العجلة ايضاً ولكنهما لم يصابا بأي جروح، كما افاد به الشهود.

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