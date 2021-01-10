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وفاة شرطي واصابة 5 متظاهرين بجروح في تصعيد جديد بساحة الحبوبي في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2021-01-10T14:00:21+0000
وفاة شرطي واصابة 5 متظاهرين بجروح في تصعيد جديد بساحة الحبوبي في ذي قار

وفاة شرطي واصابة 5 متظاهرين بجروح في تصعيد جديد بساحة الحبوبي في ذي قار

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