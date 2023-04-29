وفاة شرطي متأثراً بإصابته بعد التصدي لمحاولة تفجير في كركوك

شفق نيوز/ افاد رئيس الكتلة التركمانية في مجلس النواب العراقي أرشد الصالحي، يوم السبت، بوفاة شرطي متأثراً بجروح اصيب بها خلال إحباطه محاولة تفجير عبوة ناسفة في مدينة كركوك.

ونعى الصالحي في بيان اليوم، (علاء عبد الرزاق كريم) المنسوب الى مديرية شرطة كركوك الذي توفي اليوم بعد اصابته بجروح خطيرة إثر التصدي لهجوم إرهابي خلال محاولتهم زرع عبوة ناسفة في سوق ( بنجا علي ) بمدينة كركوك في ليلة عيد الفطر".

وكان جهاز الأمن الوطني قد اعلن يوم 22 من شهر نيسان/أبريل الجاري أن مفارزه في محافظة كركوك بالتنسيق مع قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة وقيادة شرطة المحافظة من القاء القبض على اثنين من عناصر تنظيم داعش أحدهما عنصر بارز يكنى بـ "أبو دجانة"

وقال الجهاز في بيان إن عملية الإعتقال جرت وفقاً لمذكرات قضائية بعد ساعات على استهدافهما نقطة للشرطة المحلية في المحافظة.