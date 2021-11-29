وفاة شرطي متأثرا بجراحه انفجار ناسفة في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الاثنين، بوفاة منتسب في الشرطة متأثرا بجراحه جراء انفجار عبوة ناسفة في أطراف ناحية العبارة ١٥ كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المنتسب في شرطة العبارة توفي اليوم نتيجة جراح خطرة سببتها انفجار عبوة ناسفة في قرية الرعاية التابعة لناحية العبارة الجمعة الماضية والتي استهدفت دورية مشتركة للشرطة والرد السريع وخلفت ٨ مصابين بينهم عميد في الشرطة يشغل منصب مدير شركة العبارة.

وتتعرض مناطق ناحية العبارة لهجمات وحوادث أمنية مستمرة بسبب وجود أوكار وبؤر لداعش في بساتينها وقراها الزراعية.