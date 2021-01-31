وفاة شخصين بحادث على طريق بغداد - كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى اليوم الاحد بمصرع شخصين جراء حادث سير على طريق بغداد _ كركوك شمالي المحافظة .

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الحادث نجم عن اصطدام شاحنة مع مركبة صغيرة على طريق بغداد – كركوك في منطقة العظيم شمالي ديالى في ساعة متاخرة من ليلة امس السبت ما سبب مصرع اثنين من المدنيين.

واضاف ان فرق الدفاع المدني اضطرت الى تقطيع اجزاء من المركبة الصغيرة لاخراج وانتشال الجثتين فيما تم نقلهما للطب العدلي واجراء التحقيقات اللازمة.

وتشهد ديالى تصاعدا بالحوادث المرورية بسبب تدمير وتضرر منظومة الطرق وعدم الالتزام بقواعد السير المرورية