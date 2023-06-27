وفاة شاب غرقا في مسبح والقبض على 3 أشخاص "مدججين بالسلاح" في بغداد

شفق نيوز/ رصدت مصادر أمنية في بغداد، عدة حوادث أسفر واحد منها عن وفاة شاب شمالي العاصمة.

وابلغت المصادر وكالة شفق نيوز؛ أن "اربعة اشخاص اصيبوا نتيجة مشاجرة فيما بينهم تطورت إلى استخدام الأسلحة البيضاء بالقرب من تقاطع المرور ضمن منطقة البلديات".

وبينوا أن "المشاجرة التي حصلت بين أطفال فيما بينهم لم تعرف أسبابها".

وفي حادث آخر؛ توفي شاب تولد 2006 نتيجة تعرضه لحادث غرق داخل مسبح المهندسين، فيما قام ذوي المتوفي بتقديم شكوى ضد إدارة المسبح.

وأثناء تجوال دورية أمنية ضمن قاطع منطقة الشعب تم الاشتباه بعجلة بداخلها 3 أشخاص احدهم يعمل منتسبا بالحشد الشعبي والاثنين طلاب تم القبض عليهم وضبط بحوزتهم

مسدس مع مخزن الطلقات، وبندقية مع مخزن، وبندقية نوع تكتريوف مع 45 إطلاقة.