سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وفاة شابين أحدهما فتاة متأثرة بحروق محاولة انتحار جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-07-30T17:08:51+0000
وفاة شابين أحدهما فتاة متأثرة بحروق محاولة انتحار جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بمصرع شابين اثنين أحدهما فتاة متأثرة بحروق محاولة انتحار بوقت سابق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "فتاة شابة تبلغ من العمر 22 عاما توفيت داخل المستشفى التركي نتيجة تأثرها بحروق سابقة بسبب محاولة انتحارها قبل ايام حرقا داخل منزلها بقضاء الغراف شمالي محافظة ذي قار".

وأضاف المصدر، ان "شابا يبلغ من العمر 17 عاما لقي مصرعه بحادث غرق في نهر قضاء قلعة سكر شمالي المحافظة "، لافتا إلى ان" الشاب كان يحاول تعلم السباحة بسبب شدة الحر ".

وتابع المصدر حديثه، ان "شابا عشريني نجا من محاولة قتل اذ تعرض لاصابة في يده، بسبب خلافات مع آخرين تقدم بشكوى ضدهم لدى الأجهزة الامنية ".

related

مصرع امرأتين وطفلة بحادثين جنوبي العراق

Date: 2021-09-23 12:55:30
مصرع امرأتين وطفلة بحادثين جنوبي العراق

انفجار يستهدف رتل دعم للتحالف الدولي جنوبي العراق

Date: 2021-10-19 06:17:57
انفجار يستهدف رتل دعم للتحالف الدولي جنوبي العراق

احباط عملية تفجير خيم للمتظاهرين جنوبي العراق

Date: 2020-09-05 11:30:59
احباط عملية تفجير خيم للمتظاهرين جنوبي العراق

"الأباتشي كادت تتدخل".. نزاع عشائري طاحن يحرق مركزاً صحياً جنوبي العراق

Date: 2021-09-16 05:23:24
"الأباتشي كادت تتدخل".. نزاع عشائري طاحن يحرق مركزاً صحياً جنوبي العراق

نجاة عنصر أمني من تفجير استهداف منزله واعتقال محامٍ ابتز فتاة جنوبي العراق

Date: 2021-11-13 08:07:24
نجاة عنصر أمني من تفجير استهداف منزله واعتقال محامٍ ابتز فتاة جنوبي العراق

بحادثة غريبة .. تلفزيون يقتل طفلاً وفتاة تنتحر واعتقال والدها في ذي قار

Date: 2021-03-28 09:33:23
بحادثة غريبة .. تلفزيون يقتل طفلاً وفتاة تنتحر واعتقال والدها في ذي قار

مسلحون يقتلون فتاة ويصيبون شقيقتها وأشخاص يقتلون خالهم بمحافظتين عراقيتين

Date: 2022-06-04 20:20:37
مسلحون يقتلون فتاة ويصيبون شقيقتها وأشخاص يقتلون خالهم بمحافظتين عراقيتين

لغم من حقبة "البعث" و"تراكتور" ينهيان حياة شخصين بكوردستان وجنوبي العراق

Date: 2021-12-18 09:39:37
لغم من حقبة "البعث" و"تراكتور" ينهيان حياة شخصين بكوردستان وجنوبي العراق