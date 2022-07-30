وفاة شابين أحدهما فتاة متأثرة بحروق محاولة انتحار جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بمصرع شابين اثنين أحدهما فتاة متأثرة بحروق محاولة انتحار بوقت سابق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "فتاة شابة تبلغ من العمر 22 عاما توفيت داخل المستشفى التركي نتيجة تأثرها بحروق سابقة بسبب محاولة انتحارها قبل ايام حرقا داخل منزلها بقضاء الغراف شمالي محافظة ذي قار".

وأضاف المصدر، ان "شابا يبلغ من العمر 17 عاما لقي مصرعه بحادث غرق في نهر قضاء قلعة سكر شمالي المحافظة "، لافتا إلى ان" الشاب كان يحاول تعلم السباحة بسبب شدة الحر ".

وتابع المصدر حديثه، ان "شابا عشريني نجا من محاولة قتل اذ تعرض لاصابة في يده، بسبب خلافات مع آخرين تقدم بشكوى ضدهم لدى الأجهزة الامنية ".