وفاة شابين بحادثين منفصلين في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي، اليوم الأحد، بوفاة شابين بحادثين منفصلين في ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابا توفي متأثراً باطلاقات نارية لمتعاطٍ للمشروبات الكحولية في أطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة".

وبين المصدر ان "الشاب أُصيب قبل 10 أيام باطلاقات نارية في منطقة الرقبة اطلقها رجل مخمور عليه في قرية التحويلة في اطراف قضاء الخالص 15 كم شمال شرق بعقوبة".

واضاف ان "السلطات الامنية اتخذت الاجراءات القانونية بحق الجاني".

وفي حادث اخر افاد المصدر نفسه بـ"مصرع شاب بحادث مروري في اطراف قضاء بعقوبة".

وذكر المصدر، ان "الشاب لقي مصرعه جراء حادث تصادم مع عجلة نوع كيا في قرية الاحيمر في اطراف قضاء بعقوبة".

واضاف ان "الضحية هو ابن شقيق رئيس الجمعيات الفلاحية بديالى رعد حاتم التميمي وان جثته تم نقلها الى الطب العدلي فيما اتخذت السلطات المرورية الاجراءات القانونية بحق صاحب الباص الصغير"كيا".