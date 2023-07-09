وفاة سجين ورصاصة "BKC" تنهي حياة طفلة جنوبي العراق

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني مساء الأحد، بوفاة موقوف داخل مركز شرطة، ومقتل طفلة برصاصة طائشة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات قتلت بطلق ناري طائش في الرأس من سلاح نوع BKC أثناء تواجدها مع والدتها في ساحة الحبوبي وسط الناصرية"، لافتاً إلى أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً موسعاً بالحادث لمعرفة ملابساته".

وأضاف المصدر، أن "موقوفاً داخل مركز شرطة الساهرون ضمن قاطع شرطة البلدة في ذي قار، توفي داخل المركز بسبب وعكة صحية لم تمهله لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وأوضح المصدر، أن "المتوفى في الأربعينيات من عمره ومحكوم لمدة سنة واحدة وفق أحكام المادة 456 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".