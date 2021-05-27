سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وفاة سجين موصلي في الحوت "بظروف غامضة"

Category: أمـن

Date: 2021-05-27T06:57:17+0000
وفاة سجين موصلي في الحوت "بظروف غامضة"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الخميس، بوفاة نزيل في سجن الناصرية المركزي بظروف غامضة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز"، إن "نزيلا من اهالي محافظة نينوى محكوم بالاعدام وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب توفي، اليوم، داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) بظروف غامضة".

وبين المصدر، أن "الجثة نقلت إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، تمهيدا لتسليمها إلى ذويه".

يشار إلى أن  سجن الناصرية المركزي والمسمى بـ"الحوت"، كان قد سجل الاسبوع الماضي، ثلاث حالات وفاة لسجناء محكومين بالاعدام بعد سوء حالتهما الصحية.

related

وفاة مدان بالإرهاب داخل سجن جنوبي العراق

Date: 2020-03-04 09:59:32
وفاة مدان بالإرهاب داخل سجن جنوبي العراق

وفاة نزيل محكوم بالإعدام في سجن الناصرية

Date: 2021-02-20 09:33:38
وفاة نزيل محكوم بالإعدام في سجن الناصرية

عمليات الرافدين توضح حقيقة تعرض سجن "الحوت" إلى هجوم إرهابي

Date: 2020-03-05 09:27:24
عمليات الرافدين توضح حقيقة تعرض سجن "الحوت" إلى هجوم إرهابي

وفد "عالي المستوى" يحقق في معلومات استهداف اكبر سجن جنوبي العراق

Date: 2020-08-18 10:49:21
وفد "عالي المستوى" يحقق في معلومات استهداف اكبر سجن جنوبي العراق

وفاة داعشي محكوم بالاعدام بسجن الحوت

Date: 2021-01-23 07:15:00
وفاة داعشي محكوم بالاعدام بسجن الحوت

"النقلة الكبرى".. قوات خاصة تفرغ "حوت" العراق من الف سجين

Date: 2021-02-10 15:15:07
"النقلة الكبرى".. قوات خاصة تفرغ "حوت" العراق من الف سجين

تنفيذ عقوبة الإعدام بحق ثلاثة مدانين بالإرهاب في سجن الحوت

Date: 2021-03-03 11:53:31
تنفيذ عقوبة الإعدام بحق ثلاثة مدانين بالإرهاب في سجن الحوت

"حوت" الناصرية يبتلع "إرهابيا خطيرا" محكوما بالأعدام مرتين

Date: 2021-03-24 07:09:01
"حوت" الناصرية يبتلع "إرهابيا خطيرا" محكوما بالأعدام مرتين