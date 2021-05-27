وفاة سجين موصلي في الحوت "بظروف غامضة"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الخميس، بوفاة نزيل في سجن الناصرية المركزي بظروف غامضة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز"، إن "نزيلا من اهالي محافظة نينوى محكوم بالاعدام وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب توفي، اليوم، داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) بظروف غامضة".

وبين المصدر، أن "الجثة نقلت إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، تمهيدا لتسليمها إلى ذويه".

يشار إلى أن سجن الناصرية المركزي والمسمى بـ"الحوت"، كان قد سجل الاسبوع الماضي، ثلاث حالات وفاة لسجناء محكومين بالاعدام بعد سوء حالتهما الصحية.